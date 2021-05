GS리테일, 환경의날 맞아 무라벨 PB생수 확대

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 다음달 5일 환경의 날을 맞아 친환경 무라벨 자체 브랜드(PB) 생수 상품을 확대한다고 26일 밝혔다.

GS리테일은 오는 27일 500ml 사이즈의 무라벨 PB생수 ‘유어스지리산맑은샘물’ 번들(20입)을 전국 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS THE FRESH, 온라인 장보기몰 GS프레시몰에서 선보인다. 이번에 출시하는 무라벨 PB생수는 지난 2월 출시한 2L 사이즈의 PB생수에 이은 두 번째 상품이다. GS리테일은 PB상품 2종과 NB상품 2종 등 총 4가지 무라벨 생수를 운영한다.

무라벨 생수는 개별 페트병에 비닐 라벨을 부착하지 않고 번들을 포장하고 있는 패키지에만 브랜드와 표시사항을 인쇄해 비닐 폐기물을 감소시킬 수 있다. 또한 소비자가 별도로 라벨을 뜯어야 하는 번거로움을 줄이고, 폐페트병의 재활용률도 높일 수 있다.

GS25는 6월 한 달간 무라벨 생수를 구매하면 친환경 굿즈를 지급하는 이벤트를 진행한다. 행사 상품을 구매한 후 GS&POINT를 적립하면 스탬프 1개가 생성되고, 스탬프를 5개를 모으면 랜덤으로 경품을 받아 볼 수 있다.

GS리테일 관계자는 “소비자들의 친환경에 대한 관심과 소비가 크게 증가하는 추세에 환경의 날의 의미를 더해 무라벨 PB생수를 추가로 선보이게 됐다.”며 “커져가는 ESG 활동의 중요성에 맞춰 친환경 상품을 빠르게 확대할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr