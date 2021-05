[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 울진군은 건강가정·다문화가족지원센터에서 관내 가족 15가정을 대상으로 가족사랑의 날 프로그램인 꽃바구니 만들기 행사를 진행했다고 26일 밝혔다.

건강가정·다문화가족지원센터는 지난 22일 '가족 꽃바구니 만들기'를 시작으로 '스트링아트' '레터링케이크 만들기' 등 총 7회에 걸쳐 프로그램을 운영할 계획이다.

전찬걸 울진군수는 "매월 운영되는 가족 사랑의 날 프로그램을 통해 행복한 가정을 위한 따뜻한 동행에 많은 가정이 동참하기를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr