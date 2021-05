[아시아경제 조성필 기자] 그린케미칼 그린케미칼 083420 | 코스피 증권정보 현재가 12,200 전일대비 350 등락률 +2.95% 거래량 167,944 전일가 11,850 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 [e공시 눈에띄네]코스피-2일 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 원료의약 및 의약품중간체 제조 계열사 KPX라이프사이언스의 주식 120만주를 약 153억원에 취득한다고 25일 공시했다. 주식 취득 뒤 그린케미칼 그린케미칼 083420 | 코스피 증권정보 현재가 12,200 전일대비 350 등락률 +2.95% 거래량 167,944 전일가 11,850 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 [e공시 눈에띄네]코스피-2일 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 의 KPX라이프사이언스 지분율은 8%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

