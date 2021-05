롯데제과, 온라인 전용브랜드 '생생빵상회 프레시' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과의 냉동빵 브랜드 생생빵상회가 온라인 전용 브랜드 ‘생생빵상회 프레시(Fresh)’를 25일 출시했다.

‘생생빵상회 Fresh’는 밀가루를 사용하지 않고 국내산 농산물을 사용해 맛, 영양과 건강을 모두 고려했다. 또 겉 반죽에 타피오카 전분을 사용하여 찹쌀떡처럼 쫄깃한 식감을 살리고, 속에는 앙금을 채워 다양한 식감을 제공한다. ‘생생빵상회 Fresh’는 롯데제과 스마트스토어 등에서 구입 가능하고 향후 쿠팡 등으로 온라인 판매 채널을 확대할 계획이다.

롯데제과는 ‘리얼 감자빵’과 ‘리얼 고구마빵’ 2종도 선보였다. ‘생생빵상회 리얼 감자빵’은 국내산 강원도 평창 감자를 사용해 감자 특유의 포슬포슬한 식감을 살린 제품이다. ‘생생빵상회 리얼 고구마빵’은 국내산 전라북도 김제 고구마를 사용해 고구마 본연의 달콤한 맛이 나는 제품이다. 가격은 각각 1만1000원이다.

