홈플러스, 나들이·캠핑용품 모음전…차박용품 20여종 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 다음달 2일까지 각종 용품과 먹거리를 한 데 모은 ‘나들이·캠핑용품 모음전’을 진행한다고 25일 밝혔다.

홈플러스는 최근 각광받고 있는 차박을 준비하는 고객들을 위한 차박용품 기획전을 열고 20여종의 상품을 마련했다. 행사 기간동안 차박 용품 2개 이상 구매 고객에게는 20% 할인 혜택을 제공한다.

프리미엄 자체 브랜드(PB) ‘홈플러스 시그니처’ 캠핑용품도 다양하게 마련했다. 비치우드소재로 만들어 가볍고 단단하며, 접이식으로 간편한 보관이 가능한 홈플러스 시그니처 비치우드 테이블을 11만9000원에, 홈플러스 시그니처 비치우드 체어는 사이즈별로 각각 6만2900원, 7만9900원에 판매한다.

바비큐로 구워먹기 좋은 각종 구이류 먹거리로 농협안심한우 구이류 전 품목을 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 최대 30% 할인 판매하며, 미국 USDA 프라임등급 립아이와 척아이롤, 초이스등급 안심과 부채살도 각각 30% 할인한다.

홈플러스 관계자는 “본격적인 피크닉·캠핑시즌을 맞아 고객들이 감성캠핑을 즐길 수 있도록 다양한 캠핑용품을 마련했다“며 “최근 각광받고 있는 차박 수요를 감안해 관련 상품 20여종을 별도로 마련해 추가 할인혜택을 제공한다”고 말했다.

