고용정보원, 정부와 고용서비스 우수기관 인증제 설명회

24~28일 온라인 설명회

"우수 고용서비스 기업 정부가 인증"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 산하 한국고용정보원과 함께 24~28일 직업소개소 등을 대상으로 '2021년도 민간고용서비스 우수기관 인증제 설명회'를 온라인 개최한다고 밝혔다.

민간고용서비스 우수기관 인증제는 질 높은 고용서비스를 제공하는 기관을 정부가 인증하는 제도다. 우수기관에게 최대 3년간 쓸 수 있는 '인증마크'를 준다. 구인·구직자가 안심하고 취업서비스를 이용할 수 있도록 돕는 것이다.

설명회는 고용정보원, 워크넷, 유튜브 등 온라인을 통해 제공된다. 민간고용서비스 우수기관 인증제 신청방법 및 인증기준, 평가지표, 인센티브 등의 정보를 전한다. 자세한 내용은 고용정보원 홈페이지에서 확인하면 된다.

올해 고용서비스 우수기관은 인증위원회 심의를 통해 선정한 뒤 오는 12월 발표할 예정이다.

백광호 고용정보원 연구위원은 "민간 고용서비스 기관 수가 매년 늘어 고용서비스의 품질관리가 강조되고 있다"며 "구직자가 합리적으로 고용서비스기관을 선택할 수 있도록 하는데 인증제가 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr