궁능유적본부·한국문화재재단 궁능 활용사업 공모

문화재청 궁능유적본부와 한국문화재재단은 내달 30일까지 궁능 활용사업 '궁을 즐기는 101가지 방법'을 공모한다. 조선 5대 궁궐(경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁·경희궁)과 종묘를 배경으로 새로운 장소나 이야기를 사진 수필, 영상, 그림(소묘·웹툰)에 담아 제출하면 된다. 개인 또는 세 명 이내 단체가 두 작품까지 응모할 수 있다. 관계자는 "저작권법 등 관련 법률을 준수하고, 출품 이력이 없는 순수한 창작물이어야 한다"고 했다. 수상작은 두 차례 전문가 심사를 거쳐 7월에 발표된다. 대상 수상자에게는 문화체육관광부 장관상과 상금 300만원이 주어진다. 수상작은 10월 열리는 궁중문화축전에서 공개된다. 자세한 내용은 궁중문화축전 누리집 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr