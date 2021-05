김영록 전남지사 “노무현 정신으로 ‘행복 전남’ 만들 것”

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 “노무현 정신으로 행복 전남을 만들겠다”고 밝혔다.

23일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 고 노무현 전 대통령 서거 12주기를 맞아 “국민을 진정으로 섬겼던 노 대통령처럼 도민을 제일로 섬기며 ‘더 새로운, 더 행복한 으뜸 전남’을 만들겠다”고 다짐했다.

김 지사는 이날 아침 일찍 봉하마을을 찾아 추모식 전에 노 전 대통령 묘역을 참배하고, 방명록에 “민주번영과 평화통일의 숭고한 뜻 받들겠습니다”라고 적었다.

이어 사저를 방문해 권양숙 여사를 예방, “노 대통령의 정신을 받들어 사람 사는 세상을 만드는데 밀알이 되겠다”고 말했다.

또 추모 메시지를 통해 “평범한 사람의 이웃이었던 노 대통령이 우리 곁을 떠난 지 어느덧 12년이 흘렀다”며 “존경하는 대통령을 200만 도민과 함께 마음 깊이 추모한다. 세월이 많이 지났지만 당신의 따뜻한 미소가 여전히 그립다”고 밝혔다.

이어 “노 대통령은 정의가 승리하는 사회, 반칙과 특권이 없는 ‘사람 사는 세상’을 꿈꾸며, 지역 구도를 깨뜨리고 고루 잘사는 나라를 만들기 위해 전력을 다했다”면서 “그렇게 우리 사회가 나아갈 길을 밝혀주며, 이 땅에 희망의 씨앗을 뿌렸다”고 평가했다.

김 지사는 또 “대통령의 숭고한 정신을 이어받아 정의롭고 평화로운 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다”며 “코로나19 위기 극복에 온 힘을 다하고, 국가 균형발전과 국민화합에 앞장서겠다”고 말했다.

