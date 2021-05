우리금융, ISO 37301 준법경영시스템 국제인증 획득

임직원 내부통제 강화 및 준법경영 동기 부여

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주는 준법경영시스템에 관한 국제표준인 ISO 37301을 공식 인증받았다고 23일 밝혔다.

지난 21일 서울시 중구 우리금융그룹 본사에서 개최된 인증 수여식에는 황은주 한국경영인증원 대표와 손태승 우리금융그룹 회장, 이원덕 우리금융 수석부사장, 우병권 우리금융 준법감시인 등이 참석했다.

ISO 37301은 국제표준화기구(ISO)가 지난 4월에 제정한 준법경영에 관한 국제표준이다. 지배기구를 포함해 전 임직원에게 조직 내 효과적인 컴플라이언스 경영시스템을 수립·유지 및 개선을 위해 필요한 다양한 업무를 요구하고 있다.

ISO 37301 인증 취득은 준법경영의 중요성에 대한 이해를 전제로 업무 중에 발생 가능한 준법리스크를 확인하고 모니터링을 통해 사전에 관리함으로써 리스크 발생 요인을 예방하는 체계를 갖췄다는 데 큰 의미가 있다. 향후 우리금융의 준법경영 활동에 관한 객관적 검증 자료로도 활용될 수 있다.

손 회장은 “준법경영 문화의 확산과 기업경쟁력 확보 등을 목표로 다시 한번 제반 업무를 정비하는 계기가 됐다”며 “ESG(환경·사회·지배구조) 경영원칙과 함께 국제표준 절차에 따른 업무수행이 우리금융의 지속가능한 성장의 발판이 될 것”이라고 말했다.

