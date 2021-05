한미 정상, 해외원전시장 공동 진출키로…"향후 기업간 협력논의 기대"

[아시아경제 주상돈 기자] 한미 정상이 해외원전시장에 공동진출키로 약속했다.

21일(현지시간) 한미 정상은 공동성명을 통해 "원전사업 공동참여를 포함해 해외원전시장에서 협력을 강화하고, 최고 수준의 원자력 안전·안보·비확산 기준을 유지하기로 합의했다"고 발표했다.

공동성명과 함께 공개된 설명자료(Factsheet)에 따르면 한미 양국이 함께 원전 공급망을 구성함으로써 해외원전시장에 공동참여(co-participate)하기로 약속했다. 이러한 협력의 일환으로 원전공급시 국제원자력기구(IAEA) 추가의정서 가입 조건화를 양국 비확산 공동정책으로 채택하기로 하는 등 원자력분야 협력 강화방안을 구체화했다.

산업통상자원부 관계자는 "현재 해외 신규원전사업에 양국 주요 원전기업들이 큰 관심을 갖고 있다"며 "이번 양국 정상간 합의를 계기로 기업간에도 구체적인 협력논의가 이어질 것으로 기대된다"고 말했다.

특히 전통적인 원전 강국인 미국의 기업들과 우수한 기자재 공급망과 더불어 아랍에미리트(UAE) 바라카원전 1호기 상업운전을 성공시킨 우리기업들간 최적의 해외원전 공급망을 갖추게 될 경우 수주경쟁력 제고와 더불어 양국 원전 생태계 강화에도 크게 기여할 수 있다.

한편 향후 양국은 정상회담 합의사항 이행을 위해 정부간 협의를 지속하여 원전수출 협력을 위한 구체적인 논의를 이어나가기로 했다.

