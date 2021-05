코로나19 신규확진 666명, 다시 600명대로…거리두기 3주 연장(종합)

지역 633명·해외 33명…누적 13만5344명, 사망자 4명 늘어 총 1926명

사회적 거리두기·5인 이상 사적모임 금지 내달 13일까지 3주 연장

[아시아경제 김유리 기자] 22일 국내 코로나19 신규 확진자 수가 666명을 기록했다. 전날보다 100명 이상 늘면서 하루 만에 다시 600명대로 올라섰다.

최근 들어 가족, 지인, 직장 등 소규모 모임이나 만남에서 비롯된 감염 전파 비율이 절반에 이를 정도로 크게 높아지면서 정부의 방역대응이 쉽지 않은 상황이다. 정부는 현행 '사회적 거리두기(수도권 2단계, 비수도권 1.5단계)' 및 5인 이상 사적모임 금지 조치를 다음달 13일까지 3주 더 연장했다.

중앙방역대책본부는 22일 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 666명 늘어 누적 13만5344명이라고 밝혔다. 전날(561명)보다 105명 늘었다.

최근 코로나19는 일상 생활 공간에서 집단 감염이 잇따르며 4차 유행이 이어지고 있다. 지난 16일부터 이날까지 최근 1주일간 발생한 신규 확진자는 일별로 610명, 619명, 528명, 654명, 646명, 561명, 666명이다. 500명대가 2번, 600명대가 5번이다.

1주간 하루 평균 약 612명꼴로 나온 가운데 거리두기 단계 조정의 핵심 지표인 일평균 지역발생 확진자는 약 587명이다. 여전히 2.5단계(전국 400~500명 이상 등) 범위에 있다.

이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 633명, 해외유입이 33명이다. 지역발생 확진자는 전날(542명)보다 91명 증가하면서 다시 600명대를 기록했다.

지역별로는 서울 205명, 경기 163명, 인천 13명 등 수도권이 381명(60.2%)이었다. 비수도권은 대구 55명, 울산·강원 각 29명, 부산 27명, 경남 21명, 충남 17명, 전남 16명, 광주·경북 각 15명, 전북 12명, 제주 7명, 대전 5명, 충북 4명 등 총 252명(39.8%)이다.

주요 집단감염 사례는 대구에서 지난 19일 유흥주점 관련 확진자가 처음 나온 이후 전날까지 4개 유흥업소에서 총 66명의 확진자가 나왔다. 충남 아산의 온천탕 관련 확진자는 44명으로 늘었다. 수도권에서는 서울 강남구 학원(누적 18명), 경기 남양주 어린이집(23명), 경기 성남시 전기업체(10명) 등에서 확진자가 새로 나왔다.

해외유입 확진자는 33명으로 전날(19명)보다 14명 많다. 21명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다. 12명은 서울(3명), 인천·경기·충북(각 2명), 부산·대구·경북(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

이들은 14개 국가에서 들어온 것으로 추정된다. 내국인이 16명, 외국인이 17명이다. 중국이 10명으로 가장 많았다. 이어 필리핀·인도 각 4명, 이집트 3명, 일본·우즈베키스탄 각 2명, 방글라데시·러시아·아랍에미리트·카자흐스탄·바레인·스리랑카·네팔·미국 각 1명이다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 208명, 경기 165명, 인천 15명 등 총 388명이다. 전국적으로는 세종을 제외한 16개 시도에서 확진자가 나왔다.

사망자는 전날보다 4명 늘어 누적 1926명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.42%다. 위중증 환자는 총 150명으로 전날(147명)보다 3명 늘었다. 이날까지 격리해제된 확진자는 874명 늘어 누적 12만5032명이 됐다. 격리치료 중인 환자는 212명 줄어 총 8386명이다.

현재까지 국내에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 총 952만966건으로 이 중 926만8064건은 음성 판정이 나왔고 나머지 11만7558건은 결과를 기다리고 있다.

전날 하루 선별진료소를 통한 검사 건수는 3만3858건으로, 직전일 3만9750건보다 5892건 적다.

검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 1.97%(3만3858명 중 666명)로, 직전일 1.41%(3만9750명 중 561명)보다 소폭 상승했다. 누적 양성률은 1.42%(952만966명 중 13만5344명)이다.

한편 이날 0시 기준 1만3674명이 신규로 백신 1차 접종을 받았다. 이로써 총 378만7570명(아스트라제네카 백신 206만1032명, 화이자 백신 172만6538명)이 백신 1차 접종을 완료했다. 2차 신규 접종자는 22만1916명으로 총 170만7528명이 2차 접종까지 완료했다.

이상반응 의심 신고는 1006건 늘어 총 2만4130건이다. 이중 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 일반 면역반응이 2만3008건(95.3%)이다. 중증 알레르기 반응인 아나필락시스 의심 사례 209건(신규 9건), 신경계 이상반응 등의 사례 765건(신규 75건)이 보고됐다.

