"보건 민족주의 반대" 저개발국 코로나19 백신 지원 나서는 EU·제약사

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 예방 백신 유럽연합(EU) 등 주요국이 중·저개발국에 대한 백신 지원을 약속했다.

21일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 화상 글로벌 보건 정상회의에서 올해 말까지 중·저소득 국가에 최소 1억회분 백신을 기부하겠다고 밝혔다. 기부는 세계보건기구(WHO)가 주도하는 백신 공동구매·배분 국제프로젝트 '코백스 퍼실리티(COVAX Facility)'를 통해 이뤄질 예정이다. 여기엔 프랑스, 독일이 제공하기로 한 각 3000만회분 백신이 포함됐다.

EU는 아프리카 백신 생산 공장 건설을 지원하기 위해 10억유로(약 1조4000억원)를 투입하기로 했다. 폰데어라이엔 집행위원장은 "전 세계 모든 이, 모든 곳에 코로나19 백신이 공급돼야 한다"며 "보건 민족주의에 단호히 반대한다"고 말했다.

시진핑 중국 국가주석도 국제사회 코로나19 공동 대응을 위해 향후 3년 내 30억달러(약 3조4000억원) 규모 국제 원조를 시행하고, 외국에 더 많은 백신을 제공할 것이라고 밝혔다.

백신을 생산하는 글로벌 제약사들은 내년까지 저개발국에 최대 35억회분 백신 물량을 배정하기로 했다. 화이자는 코백스 등을 통해 올해 10억회분을 포함, 내년까지 총 20억회분을 저개발국에 공급할 계획이다. 모더나는 올해 9500만회분, 내년 9억회분 등 약 10억 회분을 저개발국에 제공하겠다고 했다. 존슨앤드존슨(J&J) 역시 올해 코백스와 2억회분 백신 공급 계약을 체결했고, 3억 회분 추가 공급 여부를 협의 중이라고 말했다. 제약사는 해당 물량을 원가 또는 그 이하 가격으로 공급할 방침이다.

국제통화기금(IMF)은 2022년 말까지 세계 인구의 60%를 대상으로 백신을 접종하겠다는 목표에 따라 500억달러(56조3000억원) 규모 기금 조성을 제안했다.

최근 저개발국이 밀집해 있는 아프리카에선 백신 접종 인구가 전체 2%에도 미치지 못하는 반면, 미국은 전체 국민의 40% 이상, 유럽은 20% 이상이 최소 1회 이상 백신을 맞은 것으로 파악됐다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 EU 등 주요국과 백신 제조사의 잇따른 백신 지원·공급 발표에 "너그러운 조처"라고 평가하면서도 "앞으로 몇 달에 걸쳐 수억회분 백신이 추가로 필요할 것"이라고 지적했다.

한편 이날 회의에는 G20 회원국 정상, 정부 고위 관계자, 세계보건기구(WHO) 등 12개 국제기구 수장이 참석했다. 회의 종료 후엔 국제사회 공동의 방역 대응과 팬데믹 예방을 위한 공동 선언문이 채택됐다. 기부와 생산 물량 확대, 수출 금지 해제 등을 통한 전 세계적인 백신 보급 노력과 글로벌 의료시스템 지원 강화, 팬데믹 경보시스템 구축 등 16개 원칙이 담겼다. 백신 지식재산권의 한시적 면제는 공동선언문에 포함되지 않았다.

