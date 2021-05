민주노총 서비스연맹, 일자리위원회 '유통 TF' 설치 촉구

[아시아경제 정동훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 서비스연맹이 21일 유통산업 지각 변동에 따른 고용 불안 등에 대한 대책 마련이 시급하다며 대통령 직속 일자리위원회에 별도의 태스크포스(TF)를 설치할 것을 요구했다.

서비스연맹은 이날 서울 종로구 일자리위원회 앞에서 기자회견을 열어 "일자리위원회에 '유통 TF'를 신설해 유통산업 노동자 등 이해 당사자들과 공론장을 열고 정부가 책임 있게 대응할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

서비스연맹은 코로나19로 인해 오프라인 유통 매장 대폭 축소되면서 노동자의 고용 불안이 심화하고 노동 강도도 높아졌다고 지적했다. 이어 일자리위원회 유통 TF에서 논의할 의제로 ▲ 무점포 판매 등 유통산업 최신 경향을 반영한 유통산업발전법 전면 개정 ▲ 급격한 산업 전환 시 고용안정 지원 ▲ 새로 만들어지는 일자리의 노동권 보장 ▲ 투기자본 규제 등을 제시했다.

