"산업재해와의 전쟁" LH, 안전경영선포식

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)가 산업재해 줄이기에 적극적으로 나선다.

LH는 21일 건설현장 산업재해 감축을 위한 안전경영선포식을 개최했다고 밝혔다.

김현준 LH 사장은 이날 경기도 성남시 금광1구역 건설공사 현장을 방문해 "국민의 생명 및 안전 보호를 최우선으로 하며, 특히 중대재해 예방, 사망사고 제로화, 입주민 안전관리 강화 등을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다. 금광1구역은 LH가 지난 2008년부터 사업시행자로 참여하고 있는 재개발구역이다.

LH는 체계적인 건설현장 안전관리를 위해 전국 건설현장에 개별 설치된 스마트 안전장비를 하나로 통합해 본사에서 일괄적으로 관리할 수 있는 클라우드 기반의 상시 모니터링 제도인 ‘스마트 안전 통합 플랫폼’을 도입한다. 대규모 재난에도 공사 핵심기능 유지를 통해 대국민서비스가 중단되지 않도록 기능연속성 계획 수립 범위를 확대하고, 노후 임대주택 안전 시설물 교체 및 시설물 안전관리 역량을 강화할 예정이다.

김 사장은 "단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

