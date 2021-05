[아시아경제 이정윤 기자] 국민의힘이 수사 외압 혐의로 기소된 이성윤 서울중앙지검장을 업무에서 배제하지 않는 것은 직무유기라며 박범계 법무부 장관을 검찰에 고발했다.

전주혜·태영호 국민의힘 의원은 20일 오후 서초동 대검찰청 민원실을 방문해 고발장을 제출했다.

태 의원은 고발에 앞서 "박 장관은 당장 이 지검장 공소장 유출자 색출을 중단하고 이 지검장 직무배제를 단행해야 한다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr