日서 어학원 강사, 韓유학생에 "일본 돈 먹는다…아프면 귀국해"

[아시아경제 조슬기나 기자] 일본의 한 어학원 강사가 한국인 유학생에게 아파서 진료를 받는 것이 일본에 부담을 주는 행위라며 귀국하라는 취지로 발언한 것으로 알려져 비판을 받고 있다.

20일 연합뉴스에 따르면 일본 도쿄도 신주쿠구에 있는 도쿄국제일본어학원의 강사가 작년 1월 정신질환이 있는 유학생에게 일본의 병원에 다니는 것은 폐를 끼치는 일이니 아프면 귀국하라는 취지로 발언했다며 해당 강사를 해고하고 재발 방지 조치를 하라는 청원이 청원사이트 체인지(change.org)에 제기돼 있다.

해당 강사는 학생에게 의료서비스를 노리고 일본에 온 "나쁜 사람들"이 많다며 "아프면 모국으로 돌아가세요"라고 말했다. 그는 외국인이 유학 비자를 이용해 일본에서 의료 서비스를 이용하는 것이 사회 문제가 되고 있다며 "일본의 돈, 세금을 빨아 먹고 있는 것 아니냐"고 언급했다.

청원자는 "강사가 '통원이 필요하다'는 학생의 설명을 부정하고서 편견을 드러내며 일방적으로 괴롭혔다"며 "장애를 이유로 학생의 배울 권리를 부정하고 외국인이니 의료 서비스를 받으려면 귀국하라고 촉구하는 것은 명확한 장애인 차별, 외국인 차별"이라고 지적했다.

URL 주소로 연동된 별도의 사이트에는 청원문에서 거론된 발언이 녹음된 음성 파일이 게시됐다.

같은날 교도통신은 한국에서 고교를 졸업하고 2018년 9월 일본에 유학 온 한국인 여학생이 여성 강사로부터 문제의 발언을 들었다고 보도했다. 보도에 따르면 해당 학생은 지병에 관한 이해를 구했다가 이런 일을 당했다. 이 학생은 작년 2월 일본 의료기관에서 조울증과 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받아 진단서를 어학원에 제출했다.

연합뉴스는 "사실관계를 확인하고 사건에 관한 입장을 듣기 위해 연락하자 어학원 측은 '담당자가 부재중'이라고 반응했다"고 전했다.

