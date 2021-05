[아시아경제 이광호 기자]충남 천안시는 자가격리 명령을 받고도 집을 벗어난 혐의로 천안시의원 아내 A씨를 고발했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 12일 남편이 코로나19 감염증에 걸린 것으로 확인되면서 자가격리 명령을 받았으나, 이틀 뒤 집을 나와 택시를 타고 약 10㎞를 왕복한 사실이 방역 당국에 의해 적발됐다.

천안시는 지금까지 감염병예방법 위반 혐의로 24명을 고발했다.

