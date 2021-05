애국순찰팀, 조국·박상기 전 장관 고발…"불법출금 수사방해"

[아시아경제 이정윤 기자] 보수성향 단체 애국순찰팀이 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건과 관련해 검찰의 수사를 방해한 혐의로 조국·박상기 전 법무부 장관을 경찰에 고발했다.

애국순찰팀은 20일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 앞에서 기자회견을 열고 "권력을 남용해 검찰의 정당한 수사를 막은 것에 대해 국민을 대신해 이들을 공무집행방해·직권남용권리행사방해죄 등으로 고발한다"고 밝혔다.

이 단체는 이성윤 서울중앙지검장 공소장 내용을 토대로 당시 민정수석이던 조 전 장관이 2019년 3월 김 전 차관의 불법 출금 사건과 관련해 이규원 검사를 수사하려던 수원지검 안양지청의 수사를 방해했다고 주장했다. 또 박 전 장관도 윤대진 전 법무부 검찰국장에게 경위 파악을 지시하는 등 직권을 이용해 안양지청의 수사를 막았다고 했다.

조 전 장관과 박 전 장관이 김 전 차관 출금에 관여했다는 의혹은 수원지검에서 수사하고 있다.

