거래소 "다양한 ETF 상품 출시 위해 심사 간소화"

'ETF 시장의 지속성장을 위한 자산운용사 CEO 간담회' 개최

[아시아경제 송화정 기자]한국거래소가 상장지수펀드(ETF) 투자 저변 확대를 위해 심사를 간소화하고 상장 제한을 완화키로 했다.

거래소는 20일 'ETF 시장의 지속성장을 위한 자산운용사 CEO 간담회』를 개최했다. 이번 간담회에는 ETF를 발행하는 13개 자산운용사 CEO가 참석해 ETF시장 주요 현안을 공유하고 시장 발전을 위한 다양한 의견을 교환했다.

이 자리에서 거래소는 시장의 투자수요에 맞춘 다양한 ETF 상품이 적시에 출시될 수 있도록 정형적 상품 등에 대한 심사 간소화 및 사전협의절차 개선을 통해 상장심사 기간을 단축하고 유사종목에 대한 일괄심사를 축소해 상장절차가 순조롭게 이뤄지도록 지원하는 한편 원자재 등 변동성이 높은 자산을 담는 ETF 상품에 대해서는 투자자 보호 안정화 장치가 마련된 만큼 해외 직구수요 흡수 등을 위해 상장제한을 완화한다는 방침을 밝혔다.

또한 초저금리 시대의 장기적인 자산관리 수단으로서 ETF 상품의 우수성을 홍보하기 위해 온라인 타겟 광고를 제작하고 온·오프라인을 병행한 글로벌 컨퍼런스를 개최하는 등 다양한 마케팅 방안을 추진할 계획이라고 설명했다.

임재준 거래소 유가증권시장본부장은 "국내 ETF시장 규모가 2016년 25조1000억원에서 지난 18일 기준 59조9000억원으로 순자산총액이 60조원에 근접할 정도로 크게 성장했다"면서 "최근 자본시장의 직접 투자 증가, 투자자 보호 강화 추세에 맞춰 ETF 시장이 투자 저변을 넓히고 성장을 지속할 수 있도록 업계가 함께 노력해 달라"고 당부했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr