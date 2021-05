KOTRA, 국제물류센터 투자유치 속도낸다…비대면 투자상담회

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 20일부터 이틀간 서울 서초구 본사에서 인천공항 자유무역지역 내 국제물류센터(GDC) 투자유치를 위해 그간 발굴한 글로벌 잠재투자기업들을 상대로 '합동 비대면 투자 상담회'를 연다고 밝혔다.

이번 상담회는 효율적인 투자유치 도모를 위해 유관기관인 관세청, 인천국제공항공사 등과 함께 3개 기관 합동으로 진행된다. 글로벌 투자유치 플랫폼인 KOTRA 인베스트코리아는 투자유치의 풍부한 경험과 노하우를 활용해 인천공항의 항공 연결성, 지리적 이점과 물류 인프라의 우수성을 잠재투자가에게 적극적으로 피력한다.

관세청은 인천공항 자유무역지대 내 물류센터 관련 한국의 관세행정의 우수성과 투자기업 니즈를 반영하는 규제개선 의지를 홍보한다. 또 인천국제공항공사는 조만간 조성이 완료될 제3단계 자유무역지역을 소개하고 실제 투자를 위해 필요한 절차, 요건과 혜택 등을 자세히 설명한다.

이번 행사에는 국제물류센터 구축을 희망하는 전자상거래, 헬스케어, 패션 등 분야 글로벌 선도기업 10개사가 참여한다. 장상현 KOTRA 인베스트코리아 대표는 "이번 행사를 통해 최소한 2개 이상 해외기업의 국제물류센터 유치를 목표로 하고 있다"며 "이를 통해 최대 1억달러의 외화 유치와 250여명 고용을 창출할 것"이라고 말했다.

