[세종=아시아경제 문채석 기자] 대통령 산하 경제사회노동위원회는 배규식 공무직발전협의회 의장이 21일자로 신규 상임위원으로 위촉된다고 20일 밝혔다.

배 신임 상임위원은 한국노동연구원장을 지낸 인사다. 서울대를 졸업한 뒤 영국 워릭대에서 산업경영학 박사학위를 취득했다. 이후 노동연구원 노사사회정책본부장, 경사노위 수석전문위원, 노동연구원 원장직을 역임했다.

경사노위 관계자는 "배 신임 상임위원은 경험과 학식을 두루 갖춘 국내 최고의 고용·노동분야 전문가"라며 "노사정 대화를 통해 청년고용, 양극화 해소 등 시대적 과제를 해결하는 데 소임을 다할 것으로 기대된다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr