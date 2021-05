포스코, 광양제철소 협력사 취업 희망자 교육생 모집

5월 10일부터 6월 6일까지 15명 선발… 2개월간 직무·교양·인성 교육

2개월 과정 수료후 협력사 및 중소기업 취업 면접기회 제공



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 포스코가 지난 5월10일부터 오는 6월 6일까지 ‘21년 2차 광양제철소 협력사 취업희망자 교육생을 모집한다.

협력사 취업희망자 교육은 광양제철소 협력사 및 중소기업 취업을 희망하는 교육생을 선발해 2개월에 걸쳐 직무역량, 인성 등 교육을 실시하는 취업 지원 프로그램이다.

모집인원은 15명으로, 34세 이하 누구나 접수 가능하며 △기계 △전기 △크레인 분야의 관련 자격증 소지자를 우대해 선발한다.

선발된 교육생들은 오는 6월 21일부터 약 2개월간 광양제철소 기술교육센터에서 △정비 실무 △천장크레인 운전 △전기용접 등 직무교육과 함께 교양·인성 교육을 받게 된다.

교육에 필요한 비용은 포스코가 전액 부담하며, 숙박, 식비 등을 지원하고 훈련수당도 월 80만 원을 지급한다. 교육 과정 종료 후에는 취업 연계를 위한 포스코 협력사 및 중소기업 면접 기회도 제공한다.

접수는 포스코 중소기업컨소시엄 홈페이지(www.educs.posco.co.kr)에서 지원 가능하며, 최종 합격자 발표는 6월 16일 개별 통보 될 예정이다. 자세한 사항은 포스코 중소기업컨소시엄사무국(061-790-2642)으로 문의하면 된다.

한편, 포스코는 광양과 포항에서 협력사 취업희망자 지원 프로그램을 운영해 협력사 및 중소기업의 우수 인력 확보를 돕고 청년들의 취업을 적극 지원하고 있다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr