라이프시맨틱스, 기술플랫폼 ‘라이프레코드’ 보험업계로부터 러브콜

라이프시맨틱스가 디지털 헬스 기술플랫폼인 '라이프레코드'를 기반으로 KB 손해보험의 통합 디지털 헬스케어 플랫폼 구축사업에 솔루션을 제공한다고 20일 밝혔다.

라이프레코드는 진료기록, 유전자데이터 등 개인건강기록(PHR)을 클라우드에서 통합 관리할 수 있도록 지원하는 기술 디지털헬스 기술플랫폼으로 현재까지 구축한 의료데이터는 약 8억 건이다. 개인정보보호 및 보안 관련 인증도 획득해 디지털 헬스 서비스 개발 및 구축에 필요한 기술을 안전하게 제공한다. KB 손해보험을 비롯해 최근 글로벌 디지털 헬스케어 시장에 뛰어드는 국내 보험 업계의 러브콜을 받고 있다.

KB 손해보험은 체계적으로 건강을 관리할 수 있는 마이데이터, 산업·생애주기별 서비스 등 다양한 형태로 서비스를 확장할 수 있을 것으로 기대된다. 고객은 생활패턴과 라이프 사이클 분석을 토대로 하는 맞춤형 보험 설계, 헬스케어 서비스 이용률에 따른 마일리지 포인트 적립 등의 혜택을 받을 수 있을 것으로 보인다.

이어 "그간 축적한 헬스케어 데이터 비즈니스 노하우와 기술력을 토대로 다양한 산업군에서 디지털 헬스케어의 진가가 발현될 수 있도록 지속적인 역할을 해나갈 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr