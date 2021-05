휴림로봇, 테미 고등학교 교육용 로봇으로 활약 기대

[아시아경제 박형수 기자] 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,270 전일대비 10 등락률 +0.79% 거래량 5,193,209 전일가 1,260 2021.05.20 15:18 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제휴림로봇, 테미 ‘SKT 인공지능 탑재’…"B2C·B2B 역량 ↑"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 의 인공지능 기반 스마트 서비스 로봇 ‘테미(temi)’가 국내 대학교에 이어 고등학교에서도 교육용 로봇으로 투입된다.

휴림로봇은 테미가 서울 성남고등학교 인공지능(AI) 동아리에서 교육용 로봇으로 활용된다고 20일 밝혔다.

서울 성남고 김영준 지도교사는 "최근 AI와 로봇 등 4차 산업혁명 시대를 맞아 관련 기술이 나날이 중요해지고 있다"며 "성남고에서는 학생들에게 다양한 애플리케이션(앱) 개발과 코딩 학습의 기회를 제공해 왔다"고 소개했다.

이어 "학생들의 신선한 아이디어를 통해 개발한 앱과 로봇 운영 프로그램을 탑재해 테미가 다양한 방면에서 활약할 수 있는 플랫폼 디바이스가 되도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

휴림로봇 관계자는 "실제 로봇을 구동하려면 하드웨어와 소프트웨어 양쪽 모두 중요하다"면서도 "이미 상용화된 로봇 테미를 활용한다면 학생들이 많은 아이디어를 빠르게 구현할 수 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 그는 "학생들이 4차 산업혁명 시대에 요구되는 핵심 인재로 성장하는 데 로봇 테미가 기여하길 바란다"고 강조했다.

휴림로봇의 테미는 성남고 외에도 한양대 ERICA(에리카) 등 다양한 방면에서 AI 및 로봇기술 교육용 로봇으로 활약하고 있다. 휴림로봇은 지난해부터 한양대 에리카와 로봇을 활용한 교육시스템 구축을 위해 양해각서(MOU)를 체결했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr