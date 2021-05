신한銀 "코로나19 백신접종 증명 '쏠 지갑' 활용하세요"

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 금융자산, 전자문서, 모바일 신분증 등을 관리하고 결제서비스를 제공하는 디지털 월렛 '쏠 지갑'을 출시한다고 20일 밝혔다.

쏠 지갑은 고객이 가진 자산을 한곳에서 확인하고 활용할 수 있는 개인 맞춤형 서비스로 신한 쏠 첫 화면 오른쪽 상단에 아이콘을 만들어 접근성을 높였다.

쏠 지갑을 열면 간편결제, 포인트, 쿠폰, 마이 자산, 디지털 자산, 외화자산, 전자문서지갑, 디지털서류함, 공과금 납부 등을 한눈에 확인할 수 있으며, 인증서도 간편하게 관리할 수 있다.

특히 코로나19 백신 접종 증명에 대한 필요성이 점점 중요해짐에 따라 정부24 예방접종증명서를 활용해 백신 접종을 증명할 수 있는 서비스를 제공한다. 향후 쏠 지갑을 통해 다양한 생활 밀착형 서비스를 지속적으로 확대해 갈 예정이다.

신한은행 관계자는 "향후 모바일 학생증, 정부24 전자증명서 신청, 디지털 서류함, 전자서명인증 등 서비스를 지속적으로 추가해 고객들이 기존에 경험해 본적 없는 개인 맞춤형 지갑 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

