◇5급 승진 (7명)

▲행정직 △장대근(기획예산실) △최윤홍(일자리경제과) △장현용(해양수산과) △남기동(매화면) △김영동(울진군의료원파견) <이상 5명>

▲시설직 △이상직(건설과) <이상 1명>

▲농업직 △장신중(미래농정과) <이상 1명>

◇지도관 승진 (1명)

▲농촌지도사 △김차호(농업기술센터)

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr