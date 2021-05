▲이정순씨 별세, 여민수 카카오 대표 모친상=20일. 서울성모병원 장례식장 31호실. 발인 22일 오전 8시 30분. ☎(02)2258-5940 ※코로나19로 조문은 정중히 사양합니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.