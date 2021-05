오세훈, 염수정 추기경 예방…"코로나 방역 솔선수범에 감사"

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 천주교 서울대교구장인 염수정 추기경을 예방했다.

20일 오 시장은 서울대교구 교구청 추기경 집무실에서 염 추기경을 만나 "코로나19 방역에서 천주교가 가장 솔선수범하고 계신 것 같아 감사드린다"면서 "자양동 성당이 본당인데 갈 때마다 철저하게 잘한다. 관리되고 있다는 느낌을 받는다"고 말했다. 오 시장은 천주교 신자로 이번 예방은 취임 이후 처음이다.

이에 염 추기경은 "(방역 지침을) 잘 지켜주는 게 남을 위해서도 긍정적"이라면서 "잘 극복해 나가야겠다. 저도 국립의료원에서 백신을 맞았다"고 답변했다.

오 시장은 이어 "전에 찾아뵀을 때 공정에 관해 말씀을 많이 해주셔서 말씀을 잘 새기고 서울시정에 잘 접목하도록 나름대로 노력하고 있다"고 말했다. 염 추기경은 "코로나가 서로 돕고 살아야 한다는 것을 더 의식하게 만드는 것 같다"면서 "서울시에서 쪽방촌 같은 어려운 곳의 사람들을 특별히 더 가운데 두고 해나가시면 좋을 것 같다"고 강조했다.

이날 오 시장 예방에는 염 추기경을 포함해 서울대교구 대변인인 허영엽 신부, 사무처장 정영진 신부, 순교자현양위원회 부위원장 원종현 신부 등이 참석했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr