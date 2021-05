탄소중립에 힘싣는 중진공…혁신 바우처·스마트공장 추진

김학도 중진공 이사장, 취임 1주년 간담회 개최

유망기업 지원 200억…탄소배출 줄이면 인센티브

실리콘밸리식 '투자조건부 융자 방식' 신규 추진

[아시아경제 김보경 기자] 김학도 중소벤처기업진흥공단 이사장은 20일 탄소중립형 스마트공장 등 중소벤처기업의 저탄소 경영 전환을 촉진하겠다고 밝혔다.

김 이사장은 이날 취임 1주년을 맞아 서울 목동에서 개최한 기자간담회에서 "중소벤처기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전환과 탄소중립 생태계 조성을 위해 경영혁신 방향에 '친환경·그린 혁신'을 추가로 설정할 것"이라고 말했다.

중기벤처, 친환경·저탄소 경영 전환 촉진

먼저 탄소중립 수준진단(그린닥터)을 통해 탄소배출량 분석부터 저탄소 전략수립 및 정책사업 연계까지 저탄소경영 전환 촉진을 지원한다.

'탄소중립 경영혁신 바우처'를 신규 도입한다. 기업특성과 지원유형에 적합한 컨설팅·기술·마케팅 서비스를 패키지로 제공할 예정이다.

탄소중립형 스마트공장도 확산한다. 생산성 향상과 에너지 절감의 시너지 효과를 위해 생산정보화와 탄소중립 인프라 동시 구축을 지원할 계획이다.

또한 탄소 다배출 기업단지를 그린혁신단지로 전환한다. 현재 고령 주물단지 기업 대상으로 실증테스트 중이다.

김 이사장은 "뿌리산업단지의 탄소배출 저감효과가 클 것으로 기대되며, 그 성과에 따라 우수사례를 전국으로 확대 적용할 것"이라고 밝혔다.

넷제로(Net-Zero) 유망기업 지원자금 200억원을 편성해 저탄소 경영전환 이행을 위한 설비 투자 및 운영자금을 공급한다. 특히 200억원 중 100억원은 탄소중립 바우처 승인기업에 연계 지원할 예정이다.

정책자금을 지원받은 후 탄소배출량을 10% 이상 낮춘 기업에게는 금리 우대 등의 인센티브를 제공할 계획이다.

이 밖에 ▲녹색산업 전문인력을 위한 산학협력을 강화하고 ▲탄소저감 추진기업 대상 상생협력형 공제사업을 추진하며 ▲기술교류, 수출 바우처 등을 통해 글로벌 사업화도 지원한다.

자금지원 확대…신기술 인력 양성

김 이사장은 실리콘밸리식 복합금융 제도인 '투자조건부 융자 방식'을 신규 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.

중진공이 민간 벤처캐피탈 투자유치 기업에게 저리 융자를 지원하고, 그 기업은 후속 투자자금으로 대출금을 상환하는 방식이다.

김 이사장은 "민간이 선투자한 우수 벤처·스타트업에 대한 자금공급을 확대해 신속한 스케일업을 가능케 할 것"이라고 내다봤다.

또한 그는 신규 사업의 일환으로 미래형 융복합 산단을 조성하는 한편 시스템 반도체, 미래차 분야 등 신기술 분야 핵심인력을 양성하겠다고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr