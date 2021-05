[클릭 e 종목] 한미반도체, 비메모리 공급부족 수혜

[아시아경제 황준호 기자] 올 들어 기술주(株)의 주가 조정이 지속되는 가운데, 신한금융투자가 20일 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 34,250 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 217,803 전일가 34,200 2021.05.20 09:11 장마감 관련기사 한미반도체, 32억 규모 반도체 제조용 장비 수주 계약한미반도체, SPIL과 35억 규모 반도체 장비공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 의 목표주가를 4만원으로 올렸다. 시장 할인율 하락, 비메모리 공급 부족, 신제품 매출 확대 등을 감안한 수치다.

먼저 주요 국가에서는 비메모리 공급 부족 사태를 해결하기 위한 정책을 마련하고 있다. 조 바이든 미국 대통령은 지난달 12일에 이어 이날(현지시간) 반도체 회의를 개최할 계획이다. 미국은 반도체 공급망 조사와 함께, 반도체 생산시설 구축에 대규모 재원을 투입할 예정이다. 또 대만의 TSMC나 삼성전자 등 비메모리 업체들에게 공급 확대를 위한 공격적인 증설을 요청하고 있다.

이에 따라 비메모리 공급 부족 사태는 2분기면 어느 정도 해소될 전망이다. 일단 삼성전자의 미국 오스틴 등 가동 중단됐던 팹들이 정상되고 있다. 이는 다음달부터 출하량 회복을 통해 입증될 것으로 예상된다. 또 파운드리 업체들은 각 비메모리에 최적 물량을 배분할 전망이다. 다만 공급 부족이 완전히 해소되려면 증설이 필요한 상황이다.

이 같은 상황에서 한미반도체의 비전 플레이스먼트에 수혜가 예상된다. 이 장비는 TSMC 등 비메모리 생산량 증가에 직접적인 영향을 준다. 이에 따라 과거 한미반도체의 실적은 TSMC의 방향성과 항상 일치하면서도, 그 변동성은 더 컸다. 신규 장비 수주 확대도 기대된다. 해외 주요 고객사 향으로 장기 공급중인 EMI 쉴드와 카메라 모듈, 서버향 수요 급증 구간에서 주문이 재개될 TC 본더 등이 향후 실적 증가에 기여할 전망이다.

최도연 신한금융투자 리서치센터 연구위원은 "최근 IT 주가 조정 구간에서, 주가 급등에 따른 피로감을 단기적으로 해소했다"며 "한미반도체는 국내 반도체 중소형주들 중에서 TSMC와 실적/주가가 직접적 연관되는 유일한 업체로, 유례 없는 비메모리 공급 부족 구간에서 매수해야할 종목으로 추천한다"고 진단했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr