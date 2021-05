송파구, 부부의 날 기념 '세월 한 컷 담아드림(Dream)' 개최

22일 송파여성문화회관에서 2커플 리마인드 웨딩 개최...▲스·드·메(스튜디오, 드레스, 메이크업) ▲사진 촬영 ▲숙박권까지 무료 지원

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 오는 5월22일 송파여성문화회관의 주최로 ‘문화누리터’를 개방해 지역내 2커플의 리마인드 웨딩을 진행한다.

구는 부부의 날을 기념, 리마인드 웨딩을 진행할 수 있도록 송파여성문화회관의 주관으로 웨딩홀 대여부터 스·드·메, 사진 촬영, 호텔숙박권까지 지원하는 '세월 한 컷 담아 드림(Dream)' 행사를 마련했다.

먼저, 리마인드 웨딩을 원하는 구민의 사전신청을 받아 15년 전 타 지역에 거주하던 시기, 몇 차례 태풍으로 결혼식 사진이 없어지고 매년 결혼기념일이 되면 가족사진을 찍고 싶었지만 어느 새 결혼 20주년, 세 아이의 부모가 된 남편이 신청한 사연과, IMF 당시 상경해 송파 잠실의 작은 단칸방에서 시작, 녹록치 않은 살림에도 가족을 위해 열심히 살아 두 딸을 결혼시킨 부모님을 위해 딸이 신청한 사연까지 최종 2팀을 선정했다.

송파여성문화회관은 ‘세월 한 컷 담아 드림(Dream)’을 위해 ▲스·드·메(스튜디오, 드레스, 메이크업)를 지역사회 활동가들의 도움을 받아 지원, ▲당일 사진촬영 ▲부부를 위한 케리커처 액자 및 가훈 액자 ▲리마인드 웨딩의 추억을 더욱 특별하게 만들 롯데월드호텔 숙박권(롯데호텔 후원)을 준비했다.

또, 이날 행사에는 ▲송파여성문화회관 봉사단 현악 4중주 연주 ▲여성문화회관에서 직접 제작한 부부의 세월을 담은 영상을 준비해 리마인드 웨딩을 더욱 풍성하게 할 예정이다.

'세월 한 컷 담아 드림(Dream)'은 송파여성문화회관 문화누리터에서 오는 5월22일 오전 10시30분, 오후 1시30분 2커플의 리마인드 웨딩을 진행할 예정이다.

구는 송파여성문화회관 내 13평 규모 문화누리터를 모든 구민이 문화를 함께 누리며 이용할 수 있도록 무료로 개방, ‘소모임공간(스몰웨딩, 소규모모임 등)’, ‘색다른 사진관(가족사진촬영)’을 대여로 운영하고 있다.

특히 ‘색다른 사진관’은 다문화가족 사진촬영의 수요가 많아 5개월 동안 10여 팀 촬영을 진행했다. 또, 웨딩홀·드레스·웨딩소품의 상시 지원이 가능한 ‘소모임공간’대관도 활성화될 것으로 기대된다.

문화누리터 이용 신청은 선착순 접수 중이다.

예약접수는 송파여성문화회관 홈페이지 또는 송파여성문화회관에서 하면 된다.

박성수 송파구청장은 “이번 행사를 통해 부부의 의미를 되새기며, 구민들의 삶에 추억과 잔잔한 웃음이 만들어 지는 기회가 됐으면 좋겠다”며 “앞으로도 감동이 있는 다양한 문화정책 발굴로 구민 한명 한명의 마음에 송파구가 스며들 수 있도록 힘쓰겠다” 고 전했다.

