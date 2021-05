이베이코리아, 빅스마일데이 ‘마지막 기회’…“망설이면 쿠폰 소멸”

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션, G9에서 동시 진행하는 상반기 최대 쇼핑축제 빅스마일데이가 18일 자정 종료된다. 각 사이트에서 제공하는 할인쿠폰을 사용할 수 있는 마지막 날로, 최대 78% 특가 상품을 대거 공개한다.

마지막 특가딜 추천 상품으로 G마켓에서는 ‘한샘 프라임리츠 4인 전동 리클라이너’를 40% 할인가에 판매한다. 옥션은 ‘필립스 전기면도기 S9000 프레스티지’를 27% 할인가로 선보인다.

최대 30만원 할인쿠폰도 활용할 수 있다. 전 고객에게 제공한 20% 할인쿠폰 3종은 최대 30만원, 최대 3만원, 최대 1만원까지 할인 적용된다. 해당 쿠폰은 G마켓과 옥션, G9에서 사이트 별로 각각 제공했고, 멤버십인 스마일클럽 회원에게는 한 장씩 더 제공했다. 또한 프리미엄 카드인 스마일카드 더 클럽으로 제품을 구매할 경우 3만원이 할인된다.

이베이코리아 관계자는 “이번 빅스마일데이는 막강한 혜택을 제공하며 고가의 디지털, 가전 제품을 위주로 최대 실적을 기록하고 있다”며 “행사 마지막 날은 남은 할인쿠폰을 소진하기 위한 방문자가 몰리는 만큼, 끝까지 소비자에게 좋은 호응을 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr