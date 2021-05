[골프토픽] ‘2승 챔프’ 박민지 "내가 ‘넘버 30’~"…타와타나낏 10위

[아시아경제 노우래 기자] ○…박민지(23ㆍNH투자증권)가 ‘넘버 30’에 올랐다.

18일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 3.17점을 받아 지난주 37위에서 7계단이나 도약했다. 지난 16일 경기도 용인 수원골프장 뉴코스(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 NH투자증권레이디스챔피언십(총상금 7억원)에서 1타 차 우승(14언더파 202타)을 일궈냈다. 지난달 넥센ㆍ세인트나인 마스터즈에 이어 시즌 2승째이자 통산 6승째, 상금랭킹 1위(2억8600만원)다.

미국여자프로골프(LPGA)투어 대회가 없어 상위권의 변화는 없었다. 고진영(26) 1위(9.69점), 박인비(33ㆍKB금융그룹) 2위(8.86점), 김세영(28ㆍ메디힐) 3위(8.08점), 넬리 코르다(미국) 4위(7.68점), 브룩 헨더슨(캐나다) 5위(6.32점), 대니엘 강(미국) 6위(6.12점), 김효주(26·롯데)가 7위(5.67점)다. ‘루키’ 패티 타와타나낏(태국)은 1계단 올라서며 처음으로 10위(4.65점)가 됐다.

