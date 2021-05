금융결제원 "신분증 없이 은행 바이오 정보로 비행기 타세요"

[아시아경제 송승섭 기자]바이오인증 서비스를 이용한 비행기 탑승이 가능해질 전망이다.

17일 금융결제원과 한국공항공사, NH농협은행은 금융회사에 등록한 바이오 정보(손바닥정맥)로 신분증 없이 국내 공항에서 항공기에 탑승하는 시범사업을 시행한다. 바이오인증 서비스가 비금융권에 적용되는 건 국내 최초다.

공항 내 무인 스피드게이트에서 항공권과 QR코드, 손바닥 정맥을 센서에 인식하면 금결원의 바이오 정보 분산관리 서비스를 통해 통과할 수 있다.

바이오 정보 분산관리 서비스는 고객의 바이오 정보를 금융회사와 금결원이 분산 관리하는 서비스다. 하나의 금융회사에 등록하면 타 금융사에서도 이용 가능하다. 현재 은행 창구, ATM, 키오스크에서 신분증이나 신용카드 없이 금융거래하는데 사용된다.

우선 국내 3개 공항(김포, 제주, 김해)에서 농협은행 고객만 이용할 수 있다. 금결원은 올해 전체 공항(14개)에서 다른 금융회사 고객도 이용하도록 개편할 방침이다. 또 향후 공항 외 결제나 유통 등 비금융거래 분야로 확장할 예정이다.

금결원은 “고객에게 차별화된 가치와 경험을 제공하도록 미래 비대면 신원 확인 서비스의 패러다임을 금융회사와 함께 선도하겠다”고 강조했다.

