[아시아경제 이민우 기자] 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,740 전일대비 15 등락률 -0.85% 거래량 828,384 전일가 1,755 2021.05.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 세원이앤씨, 8억5000만원 규모 전환사채 발행 결정세원셀론텍 “물적분할, 재생의료사업 전문성 확보와 플랜트기기사업 역량 강화에 반드시 필요”세원셀론텍, 주가 1845원 (-6.11%)… 게시판 '북적' close 는 채무상환자금 조달을 위해 680억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 17일 공시했다. 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 6.0%다.

