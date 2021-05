은평구, 가정의 달 기념 5월의 온라인 '소풍’ 진행

5월 가정의 달을 맞아 5월17일부터 28일까지 진행

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 5월 가정의 달을 맞아 5월17일부터 28일까지 '온라인 소풍'을 개최한다.

2019년에 처음 시작한 ‘소풍(소소한 저녁, 행복한 가족 풍경)’ 은 구민들의 ‘저녁이 있는 삶’을 지원하기 위해 마을 공원이나 아파트 커뮤니티 공간 등 생활 근거지로 직접 찾아가서 가족 단위의 즐길 거리를 제공하는 프로그램이었으나 지난해부터는 코로나 19로 인해 전용 홈페이지를 이용, 온라인으로 개최하고 있다.

은평구건강가정·다문화가족지원센터에서 주관하는 ‘온라인 소풍’은 5월 가정의 달을 맞아 ▲어버이날 기념, 카네이션 메시지 화분 만들기 ▲어린이날 기념, 나만의 페이스페인팅 ▲부부의날 기념, 배우자에게 보내는 향기 외에도 부모 양육 태도 검사, 종이접기 등 전 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램으로 구성됐다.

‘온라인 소풍’ 은 5월17일부터 20일까지 사전참여 및 체험키트를 신청, 5월26일부터 28일까지 후기 등록 등 행사가 진행, '은평가족소풍' 사이트에 접속, 가입 후 참여 가능하다.

자세한 문의는 은평구건강가정·다문화가족지원센터로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr