[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 광주방향 강천산휴게소는 최근 식품의약품안전처 주관으로 실시한 위생등급제 심사에서 푸드코트가 '매우우수' 등급으로 한 단계 상향 인증받았다고 16일 밝혔다.

지난해 푸드코트 위생등급을 '우수'로 인증받은 광주방향 강천산휴게소는 코로나19 방역을 위한 입·출구 동선을 선제적으로 분리 운영하는 한편 청결한 매장 관리와 함께 직원 개개인 위생에 노력해 왔다는 점에서 높은 평가를 받았다.

휴게소 관계자는 "이번 위생등급제 평가에서 최고등급을 인증받은 것을 계기로, 최상의 서비스 기관으로 유지 관리하기 위한 배전의 노력을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr