이정헌 KHL 변호사, KCA우수전문인어워즈 수상

[아시아경제 조성필 기자] 이정헌 법무법인 케이에이치엘(KHL) 구성원변호사가 '2021 KCA 우수 전문인 어워즈' 변호사 부문을 수상했다. 이 변호사는 "한해 1000명 이상 쏟아져 나오는 변호사업계에서 우수 전문인 어워즈를 수상하게 돼 영광"이라며 "수상을 채찍질 하는 것이라고 여기고 KHL을 먼저 생각할 수 있도록 더 정진하겠다"고 밝혔다.

이 변호사는 서울대 법대를 졸업하고 사법시험을 통과해 국내 최대 로펌인 김앤장법률사무소를 통해 법조계에 입문했다. 이곳에서 법무1팀장을 맡아 대기업 국내 소송, 법률 자문 전반을 총괄했다. 그는 작년 대법원 수석재판연구관 출신 김현석 대표변호사 등과 함께 KHL을 설립하고 현재는 공정거래, 노동, 기업일반 등에 대한 소송과 법률자문 업무를 수행하고 있다.

이 변호사가 이번 수상한 KCA 우수 전문인 어워즈는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관한다. 전문인의 자긍심 고취와 업적을 치하하고, 그 전문성을 소비자에게 제공해 선택의 권리를 보장하기 위해 제정됐다. 수상 대상은 변호사, 변리사, 의사, 세무사, 관세사, 교수 등이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr