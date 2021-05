日, 올림픽 개막 앞두고 코로나 긴급사태 지역 또 확대

[아시아경제 김은별 기자] 도쿄올림픽 개막이 약 두 달 앞으로 다가온 가운데, 일본 정부가 코로나19 긴급사태 발령 지역을 또 확대했다.

일본 정부는 14일 저녁 스가 요시히데 총리가 주재한 코로나19 대책본부 회의에서 홋카이도와 히로시마현, 오카야마현 등 3개 광역지방자치단체에 긴급사태를 추가 발령하기로 결정했다. 추가 지역의 긴급사태 발령 기간은 오는 16일부터 31일까지다.

이에 따라 일본의 긴급사태 발령 지역은 도쿄도와 오사카부 등 6개 광역지자체를 포함해 9곳으로 늘었다.

일본 정부는 코로나19 확산을 억제하기 위해 지난달 25일부터 도쿄 등지에 3번째 긴급사태를 발효하는 등 비상 태세로 대응하고 있다. 하지만 13일 기준으로 직전 1주일 하루 평균 확진자 수가 6400명선을 넘어서는 등 3차 유행 정점기(올해 1월 중순) 당시 수준의 신규 감염자가 발생하고 있다.

일본 내 코로나19 확산세가 계속되면 오는 7월23일 개막 예정인 도쿄올림픽에 대한 회의론도 커질 가능성이 있다.

마이니치신문에 따르면 도쿄올림픽 개최를 반대하는 온라인 서명운동을 주도한 우쓰노미야 겐지 전 일본변호사연합회 회장은 이날 35만명이 넘는 반대 서명을 도쿄도와 국제올림픽위원회(IOC), 일본 정부, 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회 등에 제출했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr