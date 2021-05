[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오후 당산골 행복곳간 야외 공간에서 새마을 부녀회 회원들과 함께 어르신들을 위한 ‘사랑의 밑반찬 나누기’ 행사에 동참해 삼계탕을 만들었다.

이날 부녀회 회원들과 채 구청장은 지역내 어르신 가구 200세대에 전달할 열무김치와 삼계탕을 조리, 각 동주민센터로 전달을 마쳤다.

채현일 구청장은 "사랑의 밑반찬 나누기에 함께해주신 부녀회원분들께 감사드리며, 어르신분들이 하루하루를 건강히 보내실 수 있도록 어르신 복지 더욱 세심히 챙기겠다"고 전했다.

