온라인 판매 마카롱, 식중독균·식용색소 기준치 이상 검출

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 온라인으로 판매되는 마카롱 51개 품목에 대한 안전성 조사 결과, 일부 품목에서 황색포도상구균과 식용색소가 기준치 이상 검출됐다고 14일 밝혔다.

프랑스의 대표적 디저트 과자인 마카롱은 화려한 색깔과 달콤한 맛, 아몬드가루로 만든 쫀득한 식감으로 어린이 간식 등 그 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

이번에 인체 발암물질로 분류되는 곰팡이독소인 총 아플라톡신(B1·B2·G1·G2의 합), 황색포도상구균, 식용색소 검사와 정량표시상품의 허용오차를 조사한 결과 총 아플라톡신은 모든 제품에서 검출되지 않았다.

그러나 황색포도상구균 양성 6개 품목, 식용색소(적색제40호) 기준 초과 1개 품목, 내용량 미달 2개 품목 등 총 9개 품목이 부적합 판정을 받아 시는 식품의약품안전처 및 관할 행정기관에 통보해 유통을 차단하고 회수토록 조치했다.

황색포도상구균은 식중독을 주로 일으키는 균으로 제품 생산자가 손씻기, 상처 있는 손으로 조리하지 않기 등을 실천해 사전 오염을 예방하는 것이 중요하다.

식용색소는 선명한 색감을 나타내기 위해 필요하지만 반드시 식품에 허용된 기준 이내로 사용해야 한다

