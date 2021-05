송자량 삼양사 대표, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양그룹의 식품, 화학 계열사인 삼양사가 어린이 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위한 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 14일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 지난해 12월부터 행정안전부 주관으로 어린이 보호구역 내 교통사고를 예방하고 어린이 보호를 최우선으로 하는 문화를 정착하자는 취지에서 시작된 공익 캠페인이다.

이번 챌린지는 국민 아이디어 공모로 선정한 어린이 교통안전 슬로건을 공유하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.

롯데칠성음료 박윤기 대표의 지명으로 캠페인에 동참하게 된 송자량 대표는 이번 캠페인의 공통 구호인 '1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!’이 적힌 피켓을 들고 어린이 교통안전 문화 정착을 위해 노력할 것을 강조하며 다음 주자로한솔제지 한철규 대표,팔도 고정완 대표, 정식품 이순구 대표를 지목했다.

삼양사 송자량 대표는 “이번 캠페인이 미래의 주역인 어린이들을 위한 교통안전 중요성에 대해 다시 한번 생각할 수 있는 시작점이 되길 바란다”며 “삼양사 임직원들도 어린이 교통안전에 동참할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

