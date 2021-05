국내 최초 30만원대 5G폰…KT '갤럭시 점프' 사전예약 시작

6.5인치 대화면·128GB 메모리

500mAh 배터리·색상 3가지

[아시아경제 차민영 기자] KT가 오는 21일 공식 출시되는 삼성전자 '갤럭시 점프' 사전예약을 진행한다고 14일 밝혔다.

KT는 이날부터 오는 20일까지 7일간 전국 KT 매장과 공식 온라인 홈페이지 'KT샵'에서 사전예약을 실시한다. 갤럭시 점프는 국내에서 처음으로 출시하는 30만원대 5G 스마트폰으로 KT에서 단독으로 판매된다.

갤럭시 점프는 6.5인치 대화면, 128GB 메모리, 5000mAh 배터리를 지원한다. 삼성페이, 측면 지문인식 등 합리적 가격에도 각종 편의기능을 갖췄다. 또한 지문이 묻지 않는 매트한 무광 디자인으로 고급스러움이 강조됐다. 단말은 ‘어썸 블랙’, ‘어썸 화이트’, ‘어썸 레드’ 3가지 색상이며, 출고가는 VAT 포함 39만9300원이다.

가벼운 가격으로 5G를 경험할 수 있다는 것이 갤럭시 점프의 장점이다. ‘슈퍼 2.5 현대카드’와 갤럭시 점프를 함께 이용하면 월 최대 1만8000원씩 24개월간 총 43만2000원의 통신비 할인(전월 70만원 이상 이용 조건)을 받을 수 있다.

이와 함께 ‘슈퍼플랜 초이스’ 요금제로 무제한 5G 데이터와 콘텐츠도 부담 없이 이용 가능하다. 슈퍼플랜 베이직 초이스 넷플릭스(9만원)에 가입하면 5G 데이터 완전 무제한에 월 정액 9500원의 ‘넷플릭스 베이식’을 쓸 수 있다. 이마트 할인 쿠폰, 스타벅스 커피 무료 등의 VIP 멤버십 혜택도 제공한다. 선택약정 할인(25%)과 프리미엄 가족결합(25%)을 적용 시 여러 혜택들을 최대 50% 할인된 4만원대에 이용할 수 있다.

KT는 갤럭시 점프 사전 예약 고객에 '갤럭시 스마트태그' 2팩과 지니뮤직 스마트음악감상 90일 이용권을 제공한다. 갤럭시 스마트태그는 내 가족, 반려동물, 소중한 물건의 위치를 쉽고 안전하게 관리해주는 장치이다. 더불어 이달 21일부터 6월 3일까지 2주간 구매 고객 중 선착순 1000명 중 5G 일부 요금제를 이용하는 고객에게 월 1회, 1년간 '더반찬&' 밀키트를 증정하는 프로모션도 진행한다. 프로모션 대상 요금제 이외 요금제로 중도 변경 시 혜택은 중단된다.

한편, 갤럭시 점프에서도 영상 통화 연결음 ‘V컬러링’이 적용됐다. V컬러링은 고객이 원하는 영상을 설정해 놓으면 전화를 거는 상대방의 스마트폰에 해당 영상을 보여주는 서비스다. 기존 링투유(음성 통화연결음)와 동일한 가격으로 부담 없이 이용해볼 수 있는 프로모션도 6월까지 진행된다. .

김병균 KT 디바이스사업본부장 상무는 "5G 서비스를 많은 고객이 경험할 수 있도록 합리적이고 세련된 5G 스마트폰을 준비했다"라며 "다양한 혜택 프로모션을 통해 부담 없이 갤럭시 점프를 경험하길 바란다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr