G마켓 글로벌샵, 공식 유튜브에 걸그룹 트라이비 출연

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 G마켓 글로벌샵의 공식 유튜브 채널 ‘인사오빠’에 신인 걸그룹 트라이비가 전격 출연한다고 14일 밝혔다.

가요계 대표 히트 메이커 신사동호랭이와 세계 최대 음반사 유니버설뮤직이 공동으로 제작한 7인조 걸그룹 트라이비는 지난 2월 첫 번째 싱글 ‘트라이비 다 로카’를 발매했다. 최근에는 아리아나 그란데, 포스트 말론 등 세계적인 팝 아티스트들이 대거 소속된 세계 최대 레이블 리퍼블릭레코즈와의 해외 활동 협업 소식으로 화제를 모았다.

트라이비는 오는 18일 두 번째 싱글 ‘꼰미고’ 발매에 앞서 인싸오빠의 K팝 인싸아이돌로 출연한다. 앨범 준비기를 담은 브이로그와 세계 최초 360도 돌아가는 턴테이블 퍼포먼스를 통해 신곡을 공개할 예정이다. 이밖에 팬들과 함께하는 영상통화 팬사인회 등 G마켓 글로벌샵과 함께하는 다양한 이벤트도 진행한다.

신사동호랭이와 EXID 엘리가 데뷔 싱글에 이어 또 한 번 공동 프로듀싱을 맡은 트라이비의 두 번째 싱글 꼰미고의 타이틀 곡인 러버덤은 유니크한 사운드와 중독성 강한 멜로디로 팬들의 귀를 사로잡을 전망이다.

이베이코리아 관계자는 “G마켓 글로벌샵은 단순한 판매 채널이 아닌 K팝을 알아가고 경험하는 컨텐츠 허브로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 다양한 K팝 아이돌과의 협업을 통해 한국의 다양한 최신 상품과 문화를 알리는 체험, 소통형 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr