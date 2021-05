서울의 한낮 기온이 29도, 광주는 30도까지 치솟는 등 초여름 더위가 이어진 13일 서울 명동역 인근에서 한 상인이 반팔 티셔츠를 판매하고 있다. /문호남 기자 munonam@

