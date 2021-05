[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 한국산업안전보건공단과 ‘안전경영활동 우수기업 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 신보와 안전보건공단이 금융지원 협력체계를 구축해 안전경영활동 우수기업의 발굴과 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 안전보건공단은 2만여개의 안전경영활동 우수기업을 신보에 추천하고, 신보는 추천기업에 보증 비율(최대 100%)과 보증료(0.2%p 차감)를 우대 지원한다.

신보 관계자는 “이번 협약은 안전경영활동 우수기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원 방안을 제공하기 위해 마련됐다”며 “안전경영 영역에서 상생협력을 견인하는 실질적 유인책을 제공해 정책금융기관으로서 역할을 다하겠다”고 강조했다.

