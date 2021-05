포항시, 올해 중점사업 36건 '정책실명제' … 행정 투명성·책임성 담보

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시가 행정의 투명성과 책임성을 강화하기 위한 방안의 하나로 올해 중점관리 사업 36건을 선정, 이번 달 중에 시청 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.

이와 관련, 포항시는 지난 11일 시청 중회의실에서 2021년 제1회 포항시 정책실명제 심의위원회를 개최했다. '정책실명제'는 행정기관이 시행하는 주요 정책 참여자의 실명과 추진과정을 공개하는 제도다.

대상은 ▲주요 시정 현안사업 ▲10억 원 이상의 예산이 투입되는 사업 ▲5000만 원 이상 연구용역 ▲국민신청실명제 절차에 따라 시민이 신청한 사업 ▲주요 자치법규 제·개정 등이다.

포항시는 올해 초 정책실명제 운영 조례를 제정했고, 이날 2년간 포항시 정책실명제 중점관리 대상사업 및 내부이력 관리사업을 심의할 민간 전문가 6명을 심의위원으로 위촉했다.

이번 위원회 심의결과, ▲영일대해수욕장 공영주차장 조성사업 ▲학산천 생태하천 복원사업 ▲이차전지 종합관리센터 건립 북구청사 건립 등 36건을 중점관리 대상사업으로 선정했다.

김병삼 부시장은 "시민의 알 권리 증진을 위해 매년 정책실명제 중점관리 대상사업을 공개하고 있으며, 내실 있는 정책실명제 운영을 통해 행정의 투명성과 책임성을 높여 신뢰받는 시정을 펼쳐나가겠다"고 전했다.

한편, 포항시는 시민의 알 권리 확대를 위해 올해부터 '국민신청실명제'를 별도 신청 기간 없이 상시 운영 중이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr