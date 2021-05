[아시아경제 박지환 기자] 부동산 투기 의혹으로 경찰 수사를 받는 대상에 현직 국가기관 고위 간부와 전직 군 장성 등이 포함된 것으로 확인됐다.

12일 정부 합동특별수사본부(특수본)은 현 국가보훈처·중앙선거관리위원회 간부, 전 사단장급 군 장성 2명, 전 행정중심복합도시건설청장(행복청장) 등 고위공직자 5명의 투기 의혹을 수사하고 있다고 밝혔다.

이들 5명은 부동산 개발과 관련된 내부 정보를 이용해, 세종시나 강원 양구 등의 개발지 등에 투기한 의혹을 받고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr