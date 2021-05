서울에너지드림센터, '참여형 기후위기 교육프로그램' 운영

5월 가정의 달 맞아 온 가족이 즐길 수 있는 프로그램 개최

내가 꿈꾸는 에너지제로하우스, 친환경건축가 등 다양한 기후·에너지체험프로그램 운영

[아시아경제 임철영 기자] 서울에너지드림센터가 5월 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 기후·에너지 교육프로그램을 운영하고 환경문제에 대한 이해를 높아기 위해 기획전시와 참여행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

서울에너지드림센터는 상암동 평화의 공원에 위치한 에너지자립형 친환경 공공건물로 시민 대상 다양한 에너지·기후변화 전시체험프로그램을 운영하고 있다.

시민들의 참여 프로그램은 에너지드림센터에 적용된 제로에너지 건축 기술을 알아보는 '내가 꿈꾸는 에너지제로하우스', 환경분야 진로 교육 프로그램인 '친환경건축가', 태양광자동차를 만들어 재생에너지의 원리를 이해하는 '재생에너지 교실' 등으로 구성됐다.

1층 드림갤러리에서는 기후위기의 실태와 심각성을 알리는 '기후위기, 오다' 기획전시를 개최하고 있다. 전문강사가 진행하는 특별전시해설과 함께 ‘나만의 기후위기 이야기’로 플립북 만들기, ‘기후위기 캠페인 피켓 만들기’ 등 기후위기 비상행동에 직접 참여할 수 있는 체험프로그램을 무료로 운영하고 있다.

지구의날, 세계환경의 날을 기념해 미래세대의 환경에 대한 관심을 높이기 위해 ‘지구회복의 시간’을 주제로 '제3회 어린이 환경그림대회'를 진행 중이다. 참가를 원할 경우 23일까지 온라인 사전접수 및 현장접수 후 거리두기 준수해 가족과 함께 야외 잔디에서 그림을 그린 후 당일 오후 5시까지 제출하면 된다. 시상은 환경의 날인 6월 5일에 온·오프라인 동시에 진행하며 대상 1명, 최우수상 3명, 우수상 6명, 장려상 9명, 입선 11명을 선정한다.

서울에너지드림센터의 솔라파크에 솔라미스트를 설치하여 분사된 구름형태의 미스트와 햇빛의 굴절에 의해 만들어지는 무지개 등을 통해 시민들이 기후와 재생에너지를 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

서울에너지드림센터 야외공간에 마련된 솔라파크는 ‘에너지가 놀이가 되고 놀이가 에너지가 되는 곳’을 주제로 단순한 구조물 설치에서 벗어나 놀이와 휴식을 통해 자연스럽게 에너지를 느낄 수 있는 공간으로 아람코 코리아의 후원으로 조성됐다. 솔라파크는 태양광 쉼터, 솔라파인(디자인 쉼터), 솔라미스트, 은하수마루 등으로 구성돼 있다. 태양광에너지로 가동되는 솔라미스트는 기후위기대응 시설물로 도시 열섬현상 및 미세먼지 완화 효과를 가지고 있다.

아울러 일반 시민을 대상으로 오는 18일과 21일 에너지자립마을 마을리더 역량강화 교육을 진행할 계획이다. 이 교육을 통해 기후위기 대응을 위한 에너지자립마을의 중요성을 이해하고, 온실가스 감축 실천 교육을 통해 에너지자립마을의 역량을 강화할 예정이다.

김연지 서울시 환경시민협력과장은 “국내 대표적 제로에너지건물인 서울에너지드림센터의 기후변화·에너지 체험교육을 통해 기후위기 문제를 인식하고 생활 속 실천 방안을 모색할 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

