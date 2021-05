한화시스템, '자상한 기업' 협약 체결…"유망 벤처 육성"

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 12일 경기 용인에 위치한 한화시스템 용인종합연구소에서 한화시스템, 대중소기업농어업협력재단과 자상한 기업 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약의 주제는 '소·부·장과 신사업분야 핵심기술 보유 유망 중소벤처기업 육성'이다.

한화시스템은 이번 협약으로 '자상한 기업 2.0' 세번째 기업으로 선정됐다. 자상한 기업은 '자발적 상생협력 기업'의 약자다. 기업 중 역량 노하우 등을 기존에 거래하지 않던 기업, 소상공인들과 공유하는 곳을 의미한다.

이번 협약으로 한화시스템은 소부장과 위성, 인공지능(AI), 블록체인 등 신사업 분야의 유망 중소·벤처 기업을 육성하기 위한 파트너십 구축 등을 추진한다. 한화시스템은 4차 산업혁명 관련 핵심기술을 보유한 중소기업 등을 발굴하고 이들을 실질적으로 지원할 수 있는 기업이라는 게 중기부의 설명이다.

구체적인 내용을 보면 한화시스템은 향후 3년 동안 100억원 규모의 공동투자형 기금을 조성한다. 이 기금으로 핵심기술을 보유한 중소기업에 기술개발 자금을 지원한다. 중소·벤처기업과 전략적 업무협약을 체결해 대형 정부사업의 공동 참여기회도 제공한다. 한화시스템은 중소기업 기술역량을 향상시키기 위해 항공분야 인쇄회로기판(PCB) 설계 교육 등을 지원한다.

310억원 규모의 동반성장 상생펀드도 조성된다. 한화시스템은 이 펀드로 중소협력사 경영자금 저리 대출을 지원한다.

김연철 한화시스템 대표는 "이번 협약을 계기로 역량있는 중소벤처기업을 발굴하고 함께 성장하는 상생활동에 더 매진하겠다"면서 "ESG(환경·사회·지배구조)경영도 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

권칠승 중기부 장관은 "한화시스템은 글로벌 수준의 기술력을 보유한 국내 대표 방산기업"이라며 "우리나라가 첨단 방산 설비와 UAM 등 분야를 선도하기 위해 중소벤처기업과 적극 협력해줄 것을 당부한다"고 말했다.

